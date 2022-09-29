Россия нанесла четыре ракетных удара по Краматорску, 10 раненых, есть разрушения — фото
29.09.2022, 13:28
Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)
Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Краматорску 29 сентября, как минимум 10 человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
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По его словам, город подвергся ударам четырех ракет противника — уже известно о 10 раненых гражданских.
Он отметил, что в результате атаки повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома.
На местах ударов работают специальные службы.
- Недавно в Славянске российские оккупанты нанесли удар по жилому дому, уничтожив подъезд.
- Также они нанесли ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске, были серьезные разрушения.
- 11 сентября россияне ночью обстреляли ракетами города в Донецкой области. В Краматорске под удар попала промышленная зона, а в Покровске – жилые дома.
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