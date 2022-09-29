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Россия нанесла четыре ракетных удара по Краматорску, 10 раненых, есть разрушения — фото

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29.09.2022, 13:28
Россия нанесла четыре ракетных удара по Краматорску, 10 раненых, есть разрушения — фото - Фото
Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Краматорску 29 сентября, как минимум 10 человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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По его словам, город подвергся ударам четырех ракет противника — уже известно о 10 раненых гражданских.

Он отметил, что в результате атаки повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. 

На местах ударов работают специальные службы. 

Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Донбасс краматорск
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