Россия нанесла четыре ракетных удара по Краматорску, 10 раненых, есть разрушения — фото

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Краматорску 29 сентября, как минимум 10 человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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По его словам, город подвергся ударам четырех ракет противника — уже известно о 10 раненых гражданских. Он отметил, что в результате атаки повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах ударов работают специальные службы.

Дмитро Гриниченко

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