"Россия не должна выиграть войну". Новый премьер Нидерландов прокомментировал атаку

Охматдет после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

Новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после обстрела Россией Охматдета и ударов по другим гражданским объектам 8 июля заявил, что Россия не должна победить в войне.

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Схооф заявил, что российское нападение на детскую больницу в Киеве является типичным примером безжалостной жестокости режима российского диктатора Владимира Путина.

"Он ясно показывает, почему мы должны продолжать поддерживать Украину: ради безопасности украинского народа, безопасности Европы и безопасности нашей собственной страны. Россия не должна выиграть эту войну", – отметил политик.

Премьер-министр Нидерландов также подчеркнул, что вопросы безопасности и война будут важной темой обсуждения во время саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

2 июля в Нидерландах был назначен новый премьер-министр – Дик Схооф.

8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 .

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы Охматдет в Киеве.

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