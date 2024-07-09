"Росія не повинна виграти цю війну". Новий прем'єр Нідерландів прокоментував ворожу атаку
Новопризначений прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після обстрілу Росією Охматдиту та ударів по інших цивільних об'єктах 8 липня заявив, що Росія не має перемогти у війні.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Схооф заявив, що російський напад на дитячу лікарню у Києві є типовим прикладом безжальної жорстокості режиму російського диктатора Володимира Путіна.
"Він чітко показує, чому ми повинні продовжувати підтримувати Україну: заради безпеки українського народу, безпеки Європи і безпеки нашої власної країни. Росія не повинна виграти цю війну", – зазначив політик.
Прем'єр-міністр Нідерландів також наголосив, що безпекові питання та війна будуть важливою темою обговорення під час саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні 9-11 липня.
2 липня у Нідерландах призначили нового прем'єр-міністра – Діка Схоофа.
- 8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.
- 9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Читайте також: Невідомі могли привезти отруєну питну воду до Охматдиту. Поліція перевіряє цю інформацію