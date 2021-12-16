Россия не ограничивается военной агрессией, пытается использовать пятую колонну – Данилов

Российская агрессия против Украины не ограничивается военными действиями, Кремль также пытается использовать "пятую колонну", то есть своих сторонников внутри Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии Илгварсом Клявой, передает пресс-служба СНБО.

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По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает закон Украины об основах национального сопротивления, наши силы территориальной обороны и способность общества к сопротивлению будут значительно усилены", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что Россия не ограничивается военным измерением, а пытается действовать в Украине через свою "пятую колонну".

Латвийский посол заверил в неизменности поддержки Латвией Украины на ее пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности над временно оккупированными территориями.

Клява выразил готовность Латвии углублять сотрудничество с Украиной и продолжать поддерживать ее на международной арене.

21 ноября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине на 1-2 декабря готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью".

29 ноября СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти.

10 декабря Зеленский заявил, что не готов говорить о якобы планировавшемся в Украине госперевороте, но считает, что "у людей глобально планы не изменились".

Наталия Медведева

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