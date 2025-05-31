Россия ночью атаковала Украину более ста дронами и ракетами: ПВО обезвредила большинство

Основными направлениями удара были Харьковская, Сумская и Донецкая области

Последствия обстрела РФ в Сумской области (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

В ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 114 средствами воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 69 российских дронов из 109 и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ночь на 31 мая с 19:30 30 мая Россия атаковала:

← 107 БпЛА и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ и из Чауды (территория временно оккупированного Крыма);

← двумя реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской области;

← двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области;

← тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Сумская и Донецкая области.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских дронов три управляемых авиационных ракет Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны.

42 сбиты огневыми средствами поражения, а 30 – локационно утраченные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 13 локациях.

В Сумской области, по данным председателя областной военной администрации Олега Григорова, в Тростянецком районе враг ударил двумя ракетами и 13 БпЛА по сельскохозяйственным предприятиям. Обошлось без жертв.

В результате вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.

Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Также российская армия ночью атаковала Роменский район ракетами и дронами.

Один из беспилотников попал в автомобиль, развозивший хлеб в Недригайловской общине. Пострадал водитель – ему оказали медицинскую помощь.

Последствия обстрела (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Также пять БпЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

На месте работают все необходимые службы.

Российские войска также нанесли ракетные удары по территории Недригайловской общины Сумской области.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин не сообщил о последствиях атаки России за эту ночь.

Однако по его данным, за 30 мая россияне убили пять жителей Донбасса: троих в Покровске двоих 2 в Белозерском Еще девять человек в области за сутки получили ранения.

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов в Харькове пострадала 43-летняя женщина, в городе Изюм пострадали 30-летний и 28-летний мужчины.

В поселке Васищево Безлюдовской общины пострадали 69-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Враг попал восемь БпЛА по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

Враг активно применял по Харьковщине 11 неуправляемых авиационных ракет, одну ракету Х-35, одну ракету (тип устанавливается), два КАБа, 16 БпЛА "Герань-2", 26 "шахедов", один fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

← в Харькове повреждены два предприятия, два автомобиля, два многоэтажных дома;

← в Харьковском районе повреждены 10 частных домов, три хозяйственных постройки, автомобиль, гараж;

← в Изюмском районе повреждено админздание предприятия, 18 автомобилей, 12 частных домов, газовая сеть;

← в Купянском районе повреждены два частных дома, электросети;

← в Лозовском районе повреждены электросети;

← в Богодуховском районе поврежден частный дом и электросети.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал, что Россия атаковала КАБами Пологовский район. Погибла 9-летняя девочка, раненый 16-летний парень.

В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.

Польша подняла военную авиацию из-за массированной комбинированной атаки России по территории Украины.

В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев.