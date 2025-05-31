Росія вночі атакувала Україну понад сотнею дронів і ракетами: ППО знешкодила більшість

Основними напрямками удару були Харківщина, Сумщина та Донеччина

Наслідки обстрілу РФ на Сумщині (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

У ніч проти 31 травня Росія атакувала Україну 114 засобами повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 69 російських дронів зі 109 та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

У ніч проти 31 травня із 19:30 30 травня Росія атакувала:

← 107 БпЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, та з Чауди (територія тимчасово окупованого Криму);

← двома реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області;

← двома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області;

← трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни.

42 збито вогневими засобами ураження, а 30 локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

На Сумщині, за даними голови обласної військової адміністрації Олега Григорова, у Тростянецькому районі ворог вдарив двома ракетами та 13 БпЛА по сільськогосподарським підприємствам. Обійшлося без жертв.

Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.

Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Також російська армія вночі атакувала Роменський район ракетами та дронами.

Один з безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій – йому надали медичну допомогу.

Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Також пʼять БпЛА вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовують.

Російські війська також завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади Сумської області.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін не повідомив про наслідки атаки Росії за цю ніч.

Проте, за його даними, за 30 травня росіяни вбили пʼять жителів Донеччини: трьох у Покровську, двох у Білозерському. Ще девʼять людей в області за добу дістали поранення.

Голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів у Харкові постраждала 43-річна жінка, у місті Ізюм постраждали 30-річний і 28-річний чоловіки.

У селищі Васищеве Безлюдівської громади постраждали 69-річний чоловік і 67-річна жінка. У селищі Шевченкове 36-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Вісім БпЛА ворога поцілили по Шевченківському та Київському районах Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині 11 некерованих авіаційних ракет, одну ракету Х-35, одну ракету (тип встановлюється), два КАБи, 16 БпЛА "Герань-2", 26 "шахедів", один fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

← у Харкові – два підприємства, два автомобілі, два багатоповерхові будинки;

← у Харківському районі – 10 приватних будинків, три господарчі споруди, автомобіль, гараж;

← в Ізюмському районі – адмінбудівлю підприємства, 18 автомобілів, 12 приватних будинків, газову мережу;

← у Куп’янському районі – два приватні будинки, електромережі;

← у Лозівському районі – електромережі;

← у Богодухівському районі – приватний будинок та електромережі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав, що Росія атакувала КАБами Пологівський район. Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.

У ніч проти 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу.

Польща підняла військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по території України.

У ніч проти 26 травня РФ знову атакувала Україну ракетами й дронами, постраждали Харківська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Київ.