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Россия отмалчивается после удара по Одессе. Турки говорят за нее – Москва не при чем

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 18:08
Россия отмалчивается после удара по Одессе. Турки говорят за нее – Москва не при чем - Фото
Хулуси Акар (фото - ЕРА)

РФ пока не прокомментировала удар российскими ракетами "Калибр" по порту Одессы, однако министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: россияне сообщили Анкаре, что они непричастны к удару. О заявлении Акара сообщает TRT Haber.

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Акар сказал, что Турция – гарант соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море – получила информацию о ракетном ударе, а затем был разговор с министром обороны Алексеем Резниковым и его российским визави Сергеем Шойгу.

"В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", – сказа Акар.

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Он также заявил, что ракетная атака не повлияла на грузоподъемность и пропускную способность порта. При этом Акар добавил: Турция обеспокоена тем, что подобный инцидент произошел на следующий день после подписания соглашения по экспорту зерна.

Никто из официальных лиц РФ пока по сути не прокомментировал удар, несмотря на то, что российские крылатые ракеты "Калибр" прилетели по порту Одессы более шести часов назад.

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Марк Сировой
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Одесса ракетный удар зерно порт ракеты армия рф Хулуси Акар войска россии
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