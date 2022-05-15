Россия отвечает за войну с Украиной и за нанесенный ущерб – Германия

Россия несет ответственность за войну с Украиной и за ущерб, нанесенный в результате этой войны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заключительной пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7 в Берлине, передает CNN.

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"Россия несет ответственность за этот огромный ущерб, который сопутствует этой войне, – сказала Бэрбок. – Россия несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот масштабный ущерб. Ущерб, который также огромен в самой России".

В тоже время Бербок отметила, что правовая база Европы затрудняет использование арестованных активов россиян.

"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", – сказала министр.

27 апреля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину.

28 апреля нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о передаче Украине арестованных денег России.

5 мая президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что активы граждан России, которые попали под санкции, должны быть конфискованы в пользу Украины – для восстановления ущерба, нанесенного ей Россией в ходе полномасштабной войны.

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Наталия Медведева

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