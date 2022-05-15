UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия отвечает за войну с Украиной и за нанесенный ущерб – Германия

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 03:18
Россия отвечает за войну с Украиной и за нанесенный ущерб – Германия - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/Morris MacMatzen)

Россия несет ответственность за войну с Украиной и за ущерб, нанесенный в результате этой войны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заключительной пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7 в Берлине, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия несет ответственность за этот огромный ущерб, который сопутствует этой войне, – сказала Бэрбок. – Россия несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот масштабный ущерб. Ущерб, который также огромен в самой России".

В тоже время Бербок отметила, что правовая база Европы затрудняет использование арестованных активов россиян.

"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", – сказала министр.

  • 27 апреля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину.
  • 28 апреля нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о передаче Украине арестованных денег России.
  • 5 мая президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что активы граждан России, которые попали под санкции, должны быть конфискованы в пользу Украины – для восстановления ущерба, нанесенного ей Россией в ходе полномасштабной войны.

Читайте также: Большая семерка заявила, что никогда не признает попытки России пересмотреть границы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Анналена Бербок санкции конфискация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 