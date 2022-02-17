Россия пополняет запасы крови и перебрасывает войска ближе к границам Украины – Пентагон
Россия пополняет запасы крови, перебрасывает войска ближе к границам Украины и поднимает в небо больше боевых самолетов, заявил в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, отвергая заявления Москвы об отводе войск. Об этом сообщает Reuters.
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"Не так давно я сам был солдатом. Я не понаслышке знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете их, если собираетесь собрать вещи и пойти домой", – сказал Остин, генерал армии в отставке.
"Мы видим, как они летают на большем количестве боевых самолетов и самолетов поддержки. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", — добавил Остин.
Он отметил, что сообщения об обстрелах на Донбассе вызывают обеспокоенность.
"Мы все еще собираем подробности, но ранее мы говорили, что русские могут сделать что-то подобное, чтобы оправдать военный конфликт", — сказал глава Пентагона.
Он заявил, что альянс изучит способы повышения своей военной готовности, поскольку развертывание Москвы "подводит российские войска прямо к порогу НАТО".
Остин также повторил предупреждения США о возможных операциях России под ложным флагом, чтобы оправдать нападение.
Глава Минобороны США планирует посетить Польшу, где встретится с американскими войсками. Он отметил, что в четверг Болгария согласилась принять у себя роту "Страйкер" армии США для совместных учений.
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