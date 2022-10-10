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Россия поразила инфраструктуру более 20 населенных пунктов, угроза сохраняется – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 21:10
Россия поразила инфраструктуру более 20 населенных пунктов, угроза сохраняется – Генштаб - Фото
Днепр после ракетного удара России 10 октября (Фото: Суспильне)

В результате массированного ракетного удара России за текущие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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В частности, оккупанты обстреливали Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винницу, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одессу. Погибли гражданские люди.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатых ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.

Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется.

В то же время враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции украинских войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

  • В результате сегодняшней российской атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.
  • В ближайшие дни Германия поставит в Украину первую из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
  • Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен сделать больше, чтобы помочь Украине из-за российской эскалации, предоставив больше военной техники.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война ракетный удар генштаб
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