Россия продолжает штурм Азовстали: бьет авиацией, кораблями, артиллерией, танками – видео
Завод Азовсталь в Мариуполе, где держат круговую оборону украинские военные, обстреливают из артиллерии, кораблей и самолетов. Об этом сообщает полк Нацгвардии Азов в Telegram.
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Отмечается, что вчера на Азовсталь оккупанты совершили 34 самолетовылета, в том числе восемь вылетов стратегических бомбардировщиков.
Кроме того, не прекращаются удары вражеской ствольной и корабельной артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивной установки УР-77, танков и другого оружия.
По словам защитников Азовстали, враг не прекращает попыток захватить украинскую крепость, продолжает ежедневные штурмы при поддержке пехоты.
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что в укрытиях на Азовстали, кроме военных, остаются не менее 100 гражданских. По его словам, попытки штурма по земле оказались неудачными – поэтому город снова слышит канонаду.
Он также опубликовал видео с обстрелами завода, но не уточнил, когда именно оно было снято.
- 4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.
- Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону на Азовстали.
- С Азовстали удалось эвакуировать сотни мирных жителей. Во время эвакуации оккупанты нарушили режим тишины, погибли трое украинских военных.
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