Россия продолжает штурм Азовстали: бьет авиацией, кораблями, артиллерией, танками – видео

Завод Азовсталь в Мариуполе, где держат круговую оборону украинские военные, обстреливают из артиллерии, кораблей и самолетов. Об этом сообщает полк Нацгвардии Азов в Telegram.

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Отмечается, что вчера на Азовсталь оккупанты совершили 34 самолетовылета, в том числе восемь вылетов стратегических бомбардировщиков.

Кроме того, не прекращаются удары вражеской ствольной и корабельной артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивной установки УР-77, танков и другого оружия.

По словам защитников Азовстали, враг не прекращает попыток захватить украинскую крепость, продолжает ежедневные штурмы при поддержке пехоты.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что в укрытиях на Азовстали, кроме военных, остаются не менее 100 гражданских. По его словам, попытки штурма по земле оказались неудачными – поэтому город снова слышит канонаду.

Он также опубликовал видео с обстрелами завода, но не уточнил, когда именно оно было снято.

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Марк Сировой

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