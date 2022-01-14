Россия проигнорировала компромиссы и готова воевать, это уже не блеф – The Guardian
Во время переговоров Россия наглядно показала, что не заинтересована в компромиссах, которые были ей предложены Западом, и готова воевать, если выдвинутый ею ультиматум не будет полностью принят. Так оценивает ситуацию редактор международного отдела The Guardian Джулиан Боргер.
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Боргер считает, что реакция России на отказ Запада обсуждать "проекты новой системы европейской безопасности" практически исключает, что военная эскалация возле границ Украины и ультиматумы были "блефом", которым Кремль пытался добиться от США и НАТО каких-то иных уступок. Предложенные на переговорах темы для таких компромиссов российская делегация или проигнорировала, или объявила несущественными, а сами переговоры назвала "тупиковыми".
Из этого обозреватель делает вывод, что лидер России Владимир Путин действительно пытался добиться того, что было перечислено в декабрьских требованиях к США и НАТО – юридических гарантий, что Украина и Грузия не войдут в НАТО, фактического отступления Альянса из стран Балтии и Польши, а также официального признания "сферы интересов России".
Но поскольку эти требования заведомо не могут быть удовлетворены, а на меньшее Кремль не соглашается, указывает Боргер, у России остается только вариант дальнейшей военной эскалации.
"Эта неделя показала, что Путин готов накалять военную ситуацию до предела. Вопросом остается только то, готов ли он этот предел перейти", – заключает обозреватель.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы. В администрации президента России Владимира Путина не видят оптимизма после встречи в Женеве.
- 13 января МИД РФ заявил, что Запад должен "определиться" – выполнить ультимативные требования Кремля по "гарантиям безопасности" или столкнуться с "очевидными рисками для всех государств - участников ОБСЕ", которые могут иметь "необратимые последствия".
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