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Россия проигнорировала компромиссы и готова воевать, это уже не блеф – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 11:01
Россия проигнорировала компромиссы и готова воевать, это уже не блеф – The Guardian - Фото
Владимир Путин (Фото - EPA)

Во время переговоров Россия наглядно показала, что не заинтересована в компромиссах, которые были ей предложены Западом, и готова воевать, если выдвинутый ею ультиматум не будет полностью принят. Так оценивает ситуацию редактор международного отдела The Guardian Джулиан Боргер.

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Боргер считает, что реакция России на отказ Запада обсуждать "проекты новой системы европейской безопасности" практически исключает, что военная эскалация возле границ Украины и ультиматумы были "блефом", которым Кремль пытался добиться от США и НАТО каких-то иных уступок. Предложенные на переговорах темы для таких компромиссов российская делегация или проигнорировала, или объявила несущественными, а сами переговоры назвала "тупиковыми".

Из этого обозреватель делает вывод, что лидер России Владимир Путин действительно пытался добиться того, что было перечислено в декабрьских требованиях к США и НАТО – юридических гарантий, что Украина и Грузия не войдут в НАТО, фактического отступления Альянса из стран Балтии и Польши, а также официального признания "сферы интересов России".

Но поскольку эти требования заведомо не могут быть удовлетворены, а на меньшее Кремль не соглашается, указывает Боргер, у России остается только вариант дальнейшей военной эскалации.

"Эта неделя показала, что Путин готов накалять военную ситуацию до предела. Вопросом остается только то, готов ли он этот предел перейти", – заключает обозреватель. 

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Сергей Бережной
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