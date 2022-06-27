Россия пытается блокировать Лисичанск, имеет частичный успех при наступлении — Генштаб

Российские оккупанты пытаются окружить подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Лисичанска и блокировать город с юга и юго-запада, закрепляясь южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск. Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Генштаб призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

На Северском направлении подразделения РФ продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений ВСУ. Противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Стариков Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

На Харьковском направлении враг, с целью возвращения утраченных позиций, пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгалевка и Залиман. Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы. Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Соледара. Враг вел наступление в направлении Волчеяровка — Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное — Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Майское. Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли. Враг имеет частичный успех на направлении Роты — Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их переброски на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Екатериновка, Червоне. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское — Шевченково и отбросили врага назад.

На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Генеральный штаб сообщил, что Россия после захвата Северодонецка предприняла попытки блокировать соседний Лисичанск с южной стороны. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

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Дмитрий Гриниченко

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