Россия сохраняет возможность штурмов в Курской области. В Центре при СНБО оценили ситуацию

По словам Коваленко, военные КНДР не участвовали в последних штурмах россиян в Курской области

ВСУ в Курской области (Фото: ЕРА)

Ситуация в Курской области на вечер 14 ноября стабилизирована. Однако у россиян все еще есть возможности для дальнейших штурмов, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Проверка боем у россиян прошла неудачно – потери в технике, личном составе", – отметил он.

Коваленко добавил, что военные Северной Кореи в штурмовых действиях не участвовали. Однако, по его словам, находятся на позициях на этом направлении.

12 ноября Коваленко сообщал, что враг проводит механизированные штурмы на Курском направлении, однако несет потери. Украинским военным удалось пополнить обменный фонд российскими пленными.