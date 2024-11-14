Росія все ще зберігає можливість штурмів у Курській області. В Центрі при РНБО оцінили ситуацію

За словами Коваленка, військові КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян у Курській області

ЗСУ у Курській області (Фото: ЕРА)

Ситуація в Курській області станом на вечір 14 листопада стабілізована. Однак у росіян все ще є можливості для подальших штурмів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Перевірка боєм у росіян пройшла невдало – втрати у техніці, особовому складі", – зазначив він.

Коваленко додав, що військові Північної Кореї в штурмових діях не були залучені. Проте, за його словами, перебувають на позиціях на цьому напрямку.

12 листопада Коваленко повідомляв, що ворог проводить механізовані штурми на Курському напрямку, проте зазнає втрат. Українським військовим вдалося поповнити обмінний фонд російськими полоненими.