Росія все ще зберігає можливість штурмів у Курській області. В Центрі при РНБО оцінили ситуацію
Ситуація в Курській області станом на вечір 14 листопада стабілізована. Однак у росіян все ще є можливості для подальших штурмів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Перевірка боєм у росіян пройшла невдало – втрати у техніці, особовому складі", – зазначив він.
Коваленко додав, що військові Північної Кореї в штурмових діях не були залучені. Проте, за його словами, перебувають на позиціях на цьому напрямку.
12 листопада Коваленко повідомляв, що ворог проводить механізовані штурми на Курському напрямку, проте зазнає втрат. Українським військовим вдалося поповнити обмінний фонд російськими полоненими.
- 5 листопада Умєров підтвердив перші бої ЗСУ з солдатами КНДР, вони були "маломасштабними".
- 10 листопада у NYT повідомили, що близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області.
- 11 листопада у ЗСУ заявили, що у Курській області зосереджено до 50 000 сил РФ. Ворог проводить штурми кожні 10-15 хвилин.
- 13 листопада став 100-м днем Курської операції. За цей час росіяни 11 578 разів обстріляли власну територію.
- 12 листопада The Telegraph повідомляв, що Путін сподівається повернути втрачені землі під Курськом до інавгурації Трампа.