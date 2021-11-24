Россия совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину — МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину. По ее словам, Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину, сообщает Reuters.

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"Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России", – сказал Трасс в комментарии агентству, когда его спросили о возможном вторжении.

"Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с нашими партнерами по НАТО, а также напрямую с Украиной, чтобы обеспечить их полную поддержку", – добавила министр.

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Вадим Ребрина

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