UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину — МИД Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 18:44
Россия совершит
Элизабет Трасс (фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину. По ее словам, Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России", – сказал Трасс в комментарии агентству, когда его спросили о возможном вторжении.

"Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с нашими партнерами по НАТО, а также напрямую с Украиной, чтобы обеспечить их полную поддержку", – добавила министр.

Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит – без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Великобритания граница
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 