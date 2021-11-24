Россия совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину — МИД Великобритании
24.11.2021, 18:44
Элизабет Трасс (фото - EPA)
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия совершит "серьезную ошибку", если нападет на Украину. По ее словам, Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину, сообщает Reuters.
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"Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России", – сказал Трасс в комментарии агентству, когда его спросили о возможном вторжении.
"Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с нашими партнерами по НАТО, а также напрямую с Украиной, чтобы обеспечить их полную поддержку", – добавила министр.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Позднее в разведке сообщили, что скопление российских войск у границы Украины достигнет пика в конце января, но "ситуация полностью контролируется".
- 18 ноября после встречи министров обороны Украины и США Резникова и Остина было заявлено, что Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы для украинских границ.
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