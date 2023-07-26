Россия ударила дронами Shahed-136 по Первомайскому. Есть прилеты по промышленным объектам

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Первомайскому Харьковской области в ночь на 26 июля. Об этом сообщил городской голова Николай Бакшеев.

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По его словам, община попала под удар дронами-камикадзе иранского производства.

Зафиксированы прилеты по промышленным объектам.

Начался пожар, работают спасатели.

Информации о пострадавших или погибших нет.

24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.

Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".

В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

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