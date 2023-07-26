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Россия ударила дронами Shahed-136 по Первомайскому. Есть прилеты по промышленным объектам

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 06:21
Россия ударила дронами Shahed-136 по Первомайскому. Есть прилеты по промышленным объектам - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Первомайскому Харьковской области в ночь на 26 июля. Об этом сообщил городской голова Николай Бакшеев.

По его словам, община попала под удар дронами-камикадзе иранского производства.

Зафиксированы прилеты по промышленным объектам.

Начался пожар, работают спасатели.

Информации о пострадавших или погибших нет.

  • 24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.
  • Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".
  • В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода

Дмитрий Гриниченко
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войнахарьковская областьпервомайскийдроны-камикадзе
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