Росія вдарила дронами Shahed-136 по Первомайському. Є прильоти по промислових об'єктах
26.07.2023, 06:21
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Первомайському Харківської області у ніч проти 26 липня. Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв.
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За його словами, громада потрапила під удар дронами-камікадзе іранського виробництва.
Зафіксовано прильоти по промислових об'єктах.
Почалася пожежа, працюють рятувальники.
Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
- 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.
- Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".
- У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.
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