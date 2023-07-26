Росія вдарила дронами Shahed-136 по Первомайському. Є прильоти по промислових об'єктах

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Первомайському Харківської області у ніч проти 26 липня. Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

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За його словами, громада потрапила під удар дронами-камікадзе іранського виробництва.

Зафіксовано прильоти по промислових об'єктах.

Почалася пожежа, працюють рятувальники.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.

Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".

У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

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