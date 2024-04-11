Россия ударила ракетой по Николаеву: четверо погибших

Россия ударила ракетой по Николаеву: четверо погибшихдополнено
Днем 11 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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В 12:01 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. В 12:02 Суспильне сообщило о взрыве в Николаеве.
Еще четверо гражданских, по данным Кима, получили травмы.
ДОПОЛНЕНО В 13:08. Силы обороны юга сообщили, что враг применил баллистическую ракету. Число погибших в результате атаки на Николаев возросло до четырех. Также известно о пяти травмированных.
Есть повреждения промышленных объектов, жилых домов и автомобилей в частном секторе.
- В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.
- Министр энергетики Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.
- Глава Львовской ОВА Козицкий рассказал, что в результате российской атаки крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.
- Воздушные силы сообщили, что украинскими силами ПВО было уничтожено 57 воздушных целей. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения.
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