Россия ударила ракетой по Николаеву: четверо погибших

В полдень в городе раздался взрыв

Российская ракета (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Днем 11 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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В 12:01 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. В 12:02 Суспильне сообщило о взрыве в Николаеве.

Еще четверо гражданских, по данным Кима, получили травмы.

ДОПОЛНЕНО В 13:08. Силы обороны юга сообщили, что враг применил баллистическую ракету. Число погибших в результате атаки на Николаев возросло до четырех. Также известно о пяти травмированных.

Есть повреждения промышленных объектов, жилых домов и автомобилей в частном секторе.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Министр энергетики Галущенко сообщал, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

Глава Львовской ОВА Козицкий рассказал, что в результате российской атаки крылатые ракеты разных типов и беспилотники атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в регионе.

Воздушные силы сообщили, что украинскими силами ПВО было уничтожено 57 воздушных целей. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения.

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