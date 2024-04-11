Росія вдарила ракетою по Миколаєву: четверо загиблих – відео

Російська ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вдень 11 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинули дві людини. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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О 12:01 в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога. О 12:02 Суспільне повідомило про вибух в Миколаєві.

Ще четверо цивільних, за даними Кіма, отримали травми.

ДОПОВНЕНО О 13:08. Сили оборони півдня повідомили, що ворог застосував балістичну ракету. Кількість загиблих внаслідок атаки на Миколаїв зросла до чотирьох. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Є пошкодження промислових об’єктів, житлових будинків та автомобілів у приватному секторі.

У ніч проти 11 квітня у всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Міністр енергетики Галущенко повідомляв, що в ніч проти 11 квітня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України.

Голова Львівської ОВА Козицький розповів, що внаслідок російської атаки крилаті ракети різних типів і безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури в регіоні.

Повітряні сили повідомили, що українськими силами ППО було знищено 57 повітряних цілей. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу.

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