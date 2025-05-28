Россия удерживает пленных украинцев в 300 местах – Координационный штаб

По данным штаба, Красный крест фактически не имеет доступа к военным и гражданским, удерживаемым РФ

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Украине известно о 300 местах, где находятся пленные Россией украинцы. Контроль за условиями их пребывания со стороны международной гуманитарной миссии фактически отсутствует. Об этом заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Олег Гущин, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Гущины, военные и гражданские украинцы содержатся в России, временно оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси. Есть сведения о 300 местах, где находятся украинцы, которых Россия незаконно лишила свободы.

Представитель Координационного штаба сообщил, что переписка пленных с родными происходит несистемно. Кроме того, письма поступают не из всех известных мест содержания.

"В основном переписка происходит через российских посредников", – добавил Гущин.

По данным штаба, Международный комитет Красного креста фактически не имеет доступа к местам содержания украинских пленников.

"Или это происходит настолько несистемно, что говорить о [российской] государственной политике доступа к этим местам нельзя", – сказал он.

Гущин сообщил, что у Украины есть пять лагерей для содержания военнопленных из РФ, к каждому из которых Красный Крест имеет беспрепятственный доступ.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российские спецслужбы создали фальшивые организации , имитирующие осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленников.