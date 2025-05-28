Росія утримує полонених українців у 300 місцях – Координаційний штаб

За даними штабу, Червоний хрест фактично не має доступу до військових та цивільних, яких утримує РФ

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Україні відомо про 300 місць, де перебувають полонені Росією українці. Контролю за умовами їхнього перебування з боку міжнародної гуманітарної місії фактично відсутній. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Гущина, військові та цивільні українці утримуються в Росії, тимчасово окупованих територіях України, а також у Білорусі. Наразі є відомості про 300 місць, де перебувають українці, яких Росія незаконно позбавила волі.

Представник Координаційного штабу повідомив, що листування полонених з рідними відбувається несистемно. Окрім того, листи надходять не зі всіх відомих місць утримання.

"В основному листування відбувається через російських посередників", – додав Гущин.

За даними штабу, Міжнародний комітет Червоного хреста фактично не має доступу до місць тримання українських полонених.

"Або ж це відбувається настільки несистемно, що говорити про [російську] державну політику доступу до цих місць не можна", – сказав він.

Гущин повідомив, що Україна має п'ять таборів для утримування військовополонених з РФ, до кожного з яких Червоний Хрест має безперешкодний доступ.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російські спецслужби створили фальшиві організації, які імітують здійснення гуманітарних місій у місцях утримання українських полонених.