Россия украла у мира значительную часть этого года – Зеленский после звонка с Рютте
Страна-агрессор РФ "украла у мира" значительную часть 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", – рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что они с Рютте "тесно координируют" совместные усилия.
В понедельник, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, созванное по запросу украинской стороны в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Реагируя на эти удары, государства-члены НАТО заявили, что продолжат работать над обеспечением Киева необходимым вооружением.
- В конце августа анонимный высокопоставленный чиновник Белого дома заявил медиа Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность приостановки дипломатических усилий по войне РФ против Украины, пока одна или обе стороны не проявят "больше гибкости".
- Глава евродипломатии Каллас заявила, что Трамп, кажется, является "очень терпеливым" к диктатору Путину.
