Россия украла у мира значительную часть этого года – Зеленский после звонка с Рютте

Украина и партнеры должны "сделать все возможное" для укрепления своих позиций, заявил глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Страна-агрессор РФ "украла у мира" значительную часть 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что они с Рютте "тесно координируют" совместные усилия.

В понедельник, 1 сентября, состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, созванное по запросу украинской стороны в ответ на недавние массированные воздушные атаки России. Реагируя на эти удары, государства-члены НАТО заявили, что продолжат работать над обеспечением Киева необходимым вооружением.