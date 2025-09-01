Росія вкрала у миру значну частину цього року – Зеленський після дзвінка з Рютте
Країна-агресор РФ "вкрала у миру" значну частину 2025 року, заявив президент Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції", – розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що вони з Рютте "тісно координують" спільні зусилля.
У понеділок 1 вересня відбулось позачергове засідання Ради Україна-НАТО, скликане на запит української сторони у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії. Реагуючи на ці удари, держави-члени НАТО заявили, що продовжать працювати над забезпеченням Києва необхідним озброєнням.
- Наприкінці серпня анонімний високопосадовець Білого дому заявив медіа Axios, що Трамп серйозно розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо війни РФ проти України, доки одна або обидві сторони не проявлять "більше гнучкості".
- Глава євродипломатії Каллас заявила, що Трамп, здається, є "дуже терплячим" до диктатора Путіна.
