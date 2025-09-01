Росія вкрала у миру значну частину цього року – Зеленський після дзвінка з Рютте

Україна та партнери мають "зробити все можливе" для зміцнення своїх позицій, заявив глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Країна-агресор РФ "вкрала у миру" значну частину 2025 року, заявив президент Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції", – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що вони з Рютте "тісно координують" спільні зусилля.

У понеділок 1 вересня відбулось позачергове засідання Ради Україна-НАТО, скликане на запит української сторони у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії. Реагуючи на ці удари, держави-члени НАТО заявили, що продовжать працювати над забезпеченням Києва необхідним озброєнням.