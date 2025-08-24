Россия в День Независимости запустила по Украине 72 дрона и "Искандер"

В результате российского обстрела зафиксировано попадание ракеты и 24 дронов на 10 локациях

Воздушные силы ВСУ Украины (Фото: t.me/kpszsu)

В ночь на 24 августа Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и также 72 беспилотниками различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Как отмечают военные, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 дронов различных типов на севере, востоке и юге страны.

В результате российского обстрела зафиксировано попадание ракеты и 24 беспилотников на 10 локациях.

Относительно последствий, то в Днепропетровской области в результате атаки БпЛА в Дубовиковской общине в Синельниковском районе погибла 47-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Также россияне ночью ударили ракетой по Павлограду. Там возник пожар, сейчас спасатели огонь потушили.