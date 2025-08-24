Россия в День Независимости запустила по Украине 72 дрона и "Искандер"
В ночь на 24 августа Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и также 72 беспилотниками различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Как отмечают военные, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 дронов различных типов на севере, востоке и юге страны.
В результате российского обстрела зафиксировано попадание ракеты и 24 беспилотников на 10 локациях.
Относительно последствий, то в Днепропетровской области в результате атаки БпЛА в Дубовиковской общине в Синельниковском районе погибла 47-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Также россияне ночью ударили ракетой по Павлограду. Там возник пожар, сейчас спасатели огонь потушили.
- В ночь на 21 августа Россия устроила одну из самых массированных атак на Украину, запустив 40 ракет и 574 дрона.
- Под удар, в частности, попало американское предприятие Flex в Мукачево, производящее электронику. В городе пострадали 26 человек. Во Львове из-за атаки РФ есть погибшая и трое раненых. Также удар был по Запорожью.
- На следующий день президент США Трамп заявил, что сообщил Путину, что недоволен российским ударом по американскому заводу в Мукачево.
