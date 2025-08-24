Росія в День Незалежності запустила по Україні 72 дрони та "Іскандер"
У ніч на 24 серпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і також 72 безпілотниками різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Як зазначають військові, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 дронів різних типів на півночі, сході та півдні країни.
Унаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання ракети й 24 безпілотників на 10 локаціях.
Щодо наслідків, то у Дніпропетровській області внаслідок атаки БпЛА у Дубовиківській громаді на Синельниківщині загинула 47-річна жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також росіяни вночі вдарили ракетою по Павлограду. Там виникла пожежа, наразі рятувальники вогонь загасили.
- У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.
- Під удар, зокрема, потрапило американське підприємство Flex у Мукачеві, що виробляє електроніку. У місті постраждали 26 осіб. У Львові через атаку РФ є загибла та троє поранених. Також удар був по Запоріжжю.
- Наступного дня президент США Трамп заявив, що повідомив Путіну, що незадоволений російським ударом по американському заводу у Мукачеві.
