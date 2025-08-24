Росія в День Незалежності запустила по Україні 72 дрони та "Іскандер"

Повітряні сили ЗСУ України (Фото: t.me/kpszsu)

У ніч на 24 серпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і також 72 безпілотниками різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Як зазначають військові, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 дронів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Унаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання ракети й 24 безпілотників на 10 локаціях.

Щодо наслідків, то у Дніпропетровській області внаслідок атаки БпЛА у Дубовиківській громаді на Синельниківщині загинула 47-річна жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також росіяни вночі вдарили ракетою по Павлограду. Там виникла пожежа, наразі рятувальники вогонь загасили.