Россия выпустила по Украине за неделю 1270 дронов и почти 1000 КАБов

Президент Зеленский назвал количество беспилотников, ракет и КАБов, выпущенных Россией по Украине за последнюю неделю

Обстрел Харькова Россией 5 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)

За последнюю неделю Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в ночь на 7 июля Россия выпустила 101 беспилотник, большинство из которых были российско-иранскими "шахедами".