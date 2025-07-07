Россия выпустила по Украине за неделю 1270 дронов и почти 1000 КАБов
Обстрел Харькова Россией 5 июля 2025 года (Фото: ГСЧС)

За последнюю неделю Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в ночь на 7 июля Россия выпустила 101 беспилотник, большинство из которых были российско-иранскими "шахедами".

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Россия дважды атаковала Харьков утром 7 июля. Первая атака произошла в 05:20. Среди 29 пострадавших – трое детей в возрасте 3, 7 и 11 лет.

Второй раз враг нанес удар дронами в 10:22 по Холодногорскому району. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура. Число раненых увеличилось до 11 человек.

Наслідки обстрілу Харкова (Фото: ДСНС)
Последствия обстрела Харькова (Фото: ГСЧС)

Также Россия атаковала Запорожье. Известно о как минимум 11 пострадавших, есть попадания в здание университета "Запорожская политехника". 

Повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, нежилые здания.

Обстріл Запоріжжя (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
Обстрел Запорожья (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Кроме того, во время атаки дронов 7 июля по Харькову и Запорожью пострадали территориальные центры комплектации и социальной поддержки, есть раненые военнослужащие.

Также российские войска нанесли удар дронами по Одессе, в результате чего погиб человек. Повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории автосервиса и несколько строительных вагончиков.

Наслідки обстрілу Одеси (Фото: ДСНС)
Последствия обстрела Одессы (Фото: ГСЧС)