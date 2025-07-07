Росія випустила за тиждень по Україні 1270 дронів і майже 1000 КАБів

Президент Зеленський назвав кількість запущених Росією дронів, ракет та КАБів по Україні за останній тиждень

Обстріл Росією Харкова 5 липня 2025 року (Фото: ДСНС)

За останній тиждень Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що лише у ніч проти 7 липня Росія випустила 101 безпілотник, більшість із них – російсько-іранські "шахеди".

Росія атакувала Харків за ранок 7 липня двічі. Перша атака відбулася о 05:20. Серед 29 постраждалих – три дитини віком 3, 7 і 11 років.

Вдруге ворог вдарив дронами о 10:22 по Холодногірському району. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, транспортна інфраструктура. Кількість поранених зросла до 11 осіб.

Наслідки обстрілу Харкова (Фото: ДСНС)

Також Росія атакувала Запоріжжя. Відомо про щонайменше 11 постраждалих, є влучення в будівлю університету "Запорізька політехніка".

Пошкоджено гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові будівлі.

Обстріл Запоріжжя (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Окрім цього, під час атаки дронів 7 липня по Харкову та Запоріжжю постраждали територіальні центри комплектування та соцпідтримки, є поранені військові.

Також російські війська вдарили дронами по Одесі, внаслідок чого загинула людина.Пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Наслідки обстрілу Одеси (Фото: ДСНС)