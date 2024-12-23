Россия запустила по Украине более 70 дронов. В двух регионах есть повреждения

Еще 25 вражеских дронов были локационно потеряны без негативных последствий

Силы ПВО сбивают дроны (Фото: Генштаб)

За прошедшие сутки Россия атаковала Украину 72 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 47 вражеских БПЛА, есть повреждения в двух регионах, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

С 10:00 22 декабря до 09:00 23 декабря российская армия запускала по Украине дроны "шахед" и ударные БпЛА других типов с направлений Брянск и Орел.

Военные подтвердили сбивание 47 дронов в девяти областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской.

В Хмельницкой и Киевской областях в результате атаки повреждены частные предприятия и дома граждан. По предварительным данным, обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Еще 25 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий в результате активного противодействия Сил обороны.