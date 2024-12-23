Россия запустила по Украине более 70 дронов. В двух регионах есть повреждения
За прошедшие сутки Россия атаковала Украину 72 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 47 вражеских БПЛА, есть повреждения в двух регионах, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
С 10:00 22 декабря до 09:00 23 декабря российская армия запускала по Украине дроны "шахед" и ударные БпЛА других типов с направлений Брянск и Орел.
Военные подтвердили сбивание 47 дронов в девяти областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской.
В Хмельницкой и Киевской областях в результате атаки повреждены частные предприятия и дома граждан. По предварительным данным, обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь.
Еще 25 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий в результате активного противодействия Сил обороны.
- 18 декабря Россия ударила по Харькову дроном "Молния". Повреждено здание ТРЦ.
- 20 декабря утром враг ударил ракетами, в том числе атаковал Киев баллистикой. Один человек погиб, более 10 – пострадали. Игнат сообщил, что удар был акцентирован на Киев, по ракетам отработал Patriot.
- 22 декабря сообщалось, что Россия атаковала Украину сотней дронов. В шести областях есть повреждения.