Росія запустила по Україні понад 70 дронів. У двох регіонах є пошкодження

Ще 25 ворожих дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків

Сили ППО збивають дрони (Фото: Генштаб)

За минулу добу Росія атакувала Україну 72 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 47 ворожих БпЛА, є пошкодження у двох регіонах, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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З 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня російська армія запускала по Україні дрони "шахед" й ударні БпЛА інших типів з напрямків Брянськ та Орел.

Військові підтвердили збиття 47 дронів у дев'яти областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській.

У Хмельницькій і Київській областях внаслідок атаки пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян. За попередніми даними, обійшлося без жертв, постраждалим надається допомога.

Ще 25 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків через активну протидію Сил оборони.