Росія запустила по Україні понад 70 дронів. У двох регіонах є пошкодження
За минулу добу Росія атакувала Україну 72 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 47 ворожих БпЛА, є пошкодження у двох регіонах, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
З 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня російська армія запускала по Україні дрони "шахед" й ударні БпЛА інших типів з напрямків Брянськ та Орел.
Військові підтвердили збиття 47 дронів у дев'яти областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській.
У Хмельницькій і Київській областях внаслідок атаки пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян. За попередніми даними, обійшлося без жертв, постраждалим надається допомога.
Ще 25 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків через активну протидію Сил оборони.
- 18 грудня Росія вдарила по Харкову дроном "Молнія". Пошкоджено будівлю ТРЦ.
- 20 грудня вранці ворог ударив ракетами, зокрема атакував Київ балістикою. Одна людина загинула, понад 10 – постраждали. Ігнат повідомив, що удар був акцентований на Київ, по ракетах відпрацював Patriot.
- 22 грудня повідомлялося, що Росія атакувала Україну сотнею дронів. У шести областях є пошкодження.