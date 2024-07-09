Россия запустила по Украине ракеты прямо во время экстренного заседания Совбеза ООН
К вечеру 9 июля Россия запустила по Украине ракеты в то время, как проходит инициированное Украиной срочное заседание Совбеза ООН из-за массированной ракетной атаки России по украинским регионам, в частности по детской больнице Охматдет. Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ.
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В 17:55 ВСУ сообщили о российских крылатых ракетах в Харьковской области, которые двигались курсом на запад. Они зашли на территорию Полтавской области.
В 18:01 появилась еще и угроза применения баллистического вооружения с востока. Во всех областях Украины, кроме западных, была объявлена тревога.
В 18:14 – отбой тревоги. О последствиях атаки РФ пока нет информации.
Пока Россия в очередной раз запускала по Украине ракеты, продолжается заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки РФ 8 июля. Примечательно, что Совбез в течение этого месяца возглавляет Россия. Открывая заседание, постпред России при ООН Василий Небензя уже на старте выдал очередное пропагандистское заявление, назвав США "спонсором" Украины.
- 8 июля утром Россия запустила по Охматдету ракету Х-101. В тот момент атаки там находились 627 детей: большинство из них выписали домой, 94 перевели в другие больницы.
- Один корпус Охматдета полностью разрушен, четыре серьезно повреждены. В СБУ заявили, что РФ целенаправленно атаковала именно детскую больницу.
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