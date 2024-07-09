Росія запустила по Україні ракети прямо під час екстреного засідання Радбезу ООН

На момент публікації новини у всіх областях України, крім західних, було оголошено тривогу

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

Надвечір 9 липня Росія запустила по Україні ракети в той час, як проходить ініційоване Україною термінове засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку Росії по українських регіонах, зокрема по дитячій лікарні Охматдит. Про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ.

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О 17:55 ЗСУ повідомили про російські крилаті ракети на Харківщині, які рухались курсом на захід. Згодом вони зайшли на територію Полтавської області.

О 18:01 з'явилась ще й загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. У всіх областях України, крім західних, було оголошено тривогу.

О 18:14 – відбій тривоги. Про наслідки атаки РФ поки інформації немає.

Поки Росія вчергове запускала по Україні ракети, триває засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 8 липня. Примітно, що Радбез протягом цього місяця очолює Росія. Відкриваючи засідання, постпред РФ при ООН Василь Небензя вже на старті видав чергову пропагандистську заяву, назвавши США "спонсором" України.

8 липня зранку Росія запустила по Охматдиту ракету Х-101. На момент атаки там перебували 627 дітей: більшість з них виписали додому, 94 перевели в інші лікарні.

Один корпус Охматдиту повністю зруйнований, чотири серйозно пошкоджені. В СБУ заявили, що РФ цілеспрямовано атакувала саме дитячу лікарню.

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