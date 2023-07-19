UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне атаковали Житомирскую область дронами Shahed-136. Есть прилет по инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 08:14
Россияне атаковали Житомирскую область дронами Shahed-136. Есть прилет по инфраструктуре - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, под утро враг атаковал регион ударными беспилотниками иранского производства.
Предварительно, из-за удара "шахедами" пострадал объект инфраструктуры, есть повреждения частных домов. 
Он отметил, что все экстренные службы прибыли на место событий и работают. Информации о жертвах нет. Подробности о масштабах разрушений уточняются. 
Ранее военная администрация Киева сообщила, что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет. 

Читайте также: Крупнейший удар по Одессе: Калибры, Бури, Ониксы, дроны – были прилеты и салют. Киев – ПВО

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнажитомирская областьВиталий Бунечкокритическая инфраструктураShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 