Россияне атаковали Житомирскую область дронами Shahed-136. Есть прилет по инфраструктуре

Российские оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, под утро враг атаковал регион ударными беспилотниками иранского производства.

Предварительно, из-за удара "шахедами" пострадал объект инфраструктуры, есть повреждения частных домов.

Он отметил, что все экстренные службы прибыли на место событий и работают. Информации о жертвах нет. Подробности о масштабах разрушений уточняются.

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