Россияне атаковали Житомирскую область дронами Shahed-136. Есть прилет по инфраструктуре
19.07.2023, 08:14
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
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По его словам, под утро враг атаковал регион ударными беспилотниками иранского производства.
Предварительно, из-за удара "шахедами" пострадал объект инфраструктуры, есть повреждения частных домов.
Он отметил, что все экстренные службы прибыли на место событий и работают. Информации о жертвах нет. Подробности о масштабах разрушений уточняются.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет.
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