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Росіяни атакували Житомирську область дронами Shahed-136. Є приліт по інфраструктурі

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 08:14
Росіяни атакували Житомирську область дронами Shahed-136. Є приліт по інфраструктурі - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Житомирську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, під ранок ворог атакував регіон ударними безпілотниками іранського виробництва.

Попередньо, через удар "шахедами" постраждав об'єкт інфраструктури, є пошкодження приватних будинків.

Він зазначив, що всі екстрені служби прибули на місце подій та працюють. Інформації про жертв немає. Подробиці масштабів руйнувань уточнюються.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.

Читайте також: Найбільший удар по Одесі за війну: Калібри, Бурі, Онікси, дрони – були прильоти та салют. Київ – ППО

Дмитро Гриниченко
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війнажитомирська областьВіталій Бунечкокритична інфраструктураShahed-136дрони-камікадзе
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