Россияне бьют по Харькову. Людей просят быть в укрытиях

Днем 16 августа россияне опять начали обстреливать Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Глава ОВА написал в 17:13, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Он призвал харьковчан максимально находиться в укрытиях и не игнорировать сигнал тревоги. Ее в городе объявили в 17:04.

Мэр города Игорь Терехов написал, что опять были прилеты по Салтовскому району. Предварительно – без пострадавших, но с пожаром.

Сегодня после обеда россияне также обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что сегодня россияне в течение нескольких часов били по городу Орехов, в результате чего погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое работников энергокомпании, которые восстанавливали сети. Разрушены десятки домов, начались пожары.

В ночь на 16 августа армия России била по Харькову ракетами из Белгорода (было семь пусков) и использовала реактивные системы залпового огня. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что подобных обстрелов давно не было – РФ ударила сразу по пяти районам города из девяти.

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Оксана Житнюк

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