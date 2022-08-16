UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне бьют по Харькову. Людей просят быть в укрытиях

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 17:53
Россияне бьют по Харькову. Людей просят быть в укрытиях - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)

Днем 16 августа россияне опять начали обстреливать Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава ОВА написал в 17:13, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Он призвал харьковчан максимально находиться в укрытиях и не игнорировать сигнал тревоги. Ее в городе объявили в 17:04.

Мэр города Игорь Терехов написал, что опять были прилеты по Салтовскому району. Предварительно – без пострадавших, но с пожаром.

Сегодня после обеда россияне также обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что сегодня россияне в течение нескольких часов били по городу Орехов, в результате чего погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое работников энергокомпании, которые восстанавливали сети. Разрушены десятки домов, начались пожары.

Смотрите также: СБУ задержала в Харькове бывшего правоохранителя, завербованного ФСБ – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Харьков агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 