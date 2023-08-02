Россияне хвастаются "модернизацией" МиГ-31. ВСУ: Навряд ли, скорее увеличили количество
Россия заявляет о модернизации партии истребителей МиГ-31, Воздушные силы сомневаются в этом, однако враг мог просто выпустить новые самолеты. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ВС Юрий Игнат.
На пропагандистских ресурсах оккупантов появилась информация о том, что Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Минобороны РФ партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые "прошли ремонт и модернизацию".
Захватчики написали, что "обновленные истребители получают более широкие функции и возможности".
По словам Игната, вряд ли россияне провели модернизацию самолетов, однако они могли увеличить количество единиц.
Он отметил, что это может быть "неприятно", однако о каком-либо совершенствовании истребителей, скорее всего, речи не идет.
- 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты.
- В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты, которыми Россия ударила по Украине, в результате полетели на Староконстантинов. Там находится аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.
- Вечером в Воздушных силах сообщили об уничтожении 36 ракет и уточнили информацию по "Кинжалам".
- Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ПВО отразила атаку ракет Х-47 "Кинжал", обломки ракет упали также в Староконстантиновской общине.
- Утром 27 июля Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 40 ракет за сутки.
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