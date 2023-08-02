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Россияне хвастаются "модернизацией" МиГ-31. ВСУ: Навряд ли, скорее увеличили количество

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 07:27
Россияне хвастаются
Истребитель МиГ-31 (Фото: ресурс оккупантов)

Россия заявляет о модернизации партии истребителей МиГ-31, Воздушные силы сомневаются в этом, однако враг мог просто выпустить новые самолеты. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ВС Юрий Игнат.

На пропагандистских ресурсах оккупантов появилась информация о том, что Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Минобороны РФ партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые "прошли ремонт и модернизацию".

Захватчики написали, что "обновленные истребители получают более широкие функции и возможности".

По словам Игната, вряд ли россияне провели модернизацию самолетов, однако они могли увеличить количество единиц.

Он отметил, что это может быть "неприятно", однако о каком-либо совершенствовании истребителей, скорее всего, речи не идет. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнапвоавиациямиг-31воздушные силыЮрий Игнат
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