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Росіяни вихваляються "модернізацією" МіГ-31. ЗСУ: Навряд чи, найімовірніше, збільшили кількість

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 07:27
Росіяни вихваляються
Винищувач МіГ-31 (Фото: ресурс окупантів)

Росія заявляє про модернізацію партії винищувачів МіГ-31, Повітряні сили сумніваються у цьому, проте ворог міг просто випустити нові літаки. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ПС Юрій Ігнат.

На пропагандистських ресурсах окупантів з'явилася інформація про те, що Нижньогородський авіаційний завод "Сокіл" передав Міноборони РФ партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, які "пройшли ремонт та модернізацію".

Загарбники написали, що "оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей".

За словами Ігната, навряд чи росіяни провели модернізацію літаків, проте вони могли збільшити кількість одиниць.

Він зазначив, що це може бути "неприємно", проте про якесь вдосконалення винищувачів, найімовірніше, не йдеться.

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Дмитро Гриниченко
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війнаавіаціяповітряні силиппоЮрій Ігнатміг-31
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