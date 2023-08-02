Росіяни вихваляються "модернізацією" МіГ-31. ЗСУ: Навряд чи, найімовірніше, збільшили кількість

Росія заявляє про модернізацію партії винищувачів МіГ-31, Повітряні сили сумніваються у цьому, проте ворог міг просто випустити нові літаки. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ПС Юрій Ігнат.

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На пропагандистських ресурсах окупантів з'явилася інформація про те, що Нижньогородський авіаційний завод "Сокіл" передав Міноборони РФ партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, які "пройшли ремонт та модернізацію".

Загарбники написали, що "оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей".

За словами Ігната, навряд чи росіяни провели модернізацію літаків, проте вони могли збільшити кількість одиниць.

Він зазначив, що це може бути "неприємно", проте про якесь вдосконалення винищувачів, найімовірніше, не йдеться.

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