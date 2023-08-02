Росіяни вихваляються "модернізацією" МіГ-31. ЗСУ: Навряд чи, найімовірніше, збільшили кількість
Росія заявляє про модернізацію партії винищувачів МіГ-31, Повітряні сили сумніваються у цьому, проте ворог міг просто випустити нові літаки. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ПС Юрій Ігнат.
На пропагандистських ресурсах окупантів з'явилася інформація про те, що Нижньогородський авіаційний завод "Сокіл" передав Міноборони РФ партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, які "пройшли ремонт та модернізацію".
Загарбники написали, що "оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей".
За словами Ігната, навряд чи росіяни провели модернізацію літаків, проте вони могли збільшити кількість одиниць.
Він зазначив, що це може бути "неприємно", проте про якесь вдосконалення винищувачів, найімовірніше, не йдеться.
- 26 липня ввечері розпочалася масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" та інші типи. Російські літаки Ту-95МС із району Каспійського моря запустили крилаті ракети.
- У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети, якими Росія вдарила по Україні, в результаті полетіли на Старокостянтинів. Там розташований аеродром, на якому базуються літаки Су-24.
- У Повітряних силах повідомили про знищення 36 ракет та уточнили інформацію щодо "Кинджалів".
- Пізніше перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ППО відбила атаку ракет Х-47 "Кинджал", уламки ракет впали також у Старокостянтинівській громаді.
- Вранці 27 липня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 40 ракет за добу.
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