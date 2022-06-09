UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне минируют Херсонскую область боеприпасами 50-х годов и подрываются на них – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 13:25
Россияне минируют Херсонскую область боеприпасами 50-х годов и подрываются на них – ГУР - Фото
Фото из Telegram ГУР

Россия минирует Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия, которые хранились на складах под Ростовом и должны были быть утилизированы. Уже были случаи подрыва оккупантов на этих минах, сообщает украинская разведка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГУР Минобороны, недавно на оккупированную территорию Херсонской области прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Эти боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения, но российское командование, присвоив деньги на утилизацию, передало опасный груз передовым подразделениям оккупантов для минирования оборонных позиций.

В разведке сообщили, что при попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии южного военного округа.

По данным ГУР, командование этой БТГр договорилось с военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, что это будет классифицировано как несчастный случай. Таким образом, семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

В ГУР напомнили, что в результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике.

"Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения", – сообщили в разведке.

  • По данным Запорожской ОВА, российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.

Читайте также: Исчезнувший в начале войны "слуга народа" объявился в Херсоне. Пишет, "РФ здесь навсегда"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы разведка гур Херсонская область мины утилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 