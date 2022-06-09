Россияне минируют Херсонскую область боеприпасами 50-х годов и подрываются на них – ГУР

Россия минирует Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия, которые хранились на складах под Ростовом и должны были быть утилизированы. Уже были случаи подрыва оккупантов на этих минах, сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, недавно на оккупированную территорию Херсонской области прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Эти боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения, но российское командование, присвоив деньги на утилизацию, передало опасный груз передовым подразделениям оккупантов для минирования оборонных позиций.

В разведке сообщили, что при попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии южного военного округа.

По данным ГУР, командование этой БТГр договорилось с военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, что это будет классифицировано как несчастный случай. Таким образом, семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

В ГУР напомнили, что в результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике.

"Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения", – сообщили в разведке.

По данным Запорожской ОВА, российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.

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Оксана Житнюк

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