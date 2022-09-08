Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вилкул призвал не выходить из укрытий

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, город подвергся ракетному обстрелу противника. Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Вилкул призвал горожан находиться в укрытиях.

Местные паблики сообщают, что после удара над городом поднимается дым.

Армия РФ 6 сентября ударила ракетами по Индустриальному району Харькова, а утром – по Кривому Рогу.

Армия России утром 6 сентября снова нанесла удар по Харькову, в центре повреждены жилой дом и админздание.

Активные боевые действия в Херсонской области отвлекают россиян от Николаевской области, а обстрелы региона уменьшились.

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Дмитро Гриниченко

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