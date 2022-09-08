Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вилкул призвал не выходить из укрытий
08.09.2022, 16:13
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словам, город подвергся ракетному обстрелу противника. Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.
Вилкул призвал горожан находиться в укрытиях.
Местные паблики сообщают, что после удара над городом поднимается дым.
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