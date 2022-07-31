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Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: попали в карьер

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 18:59
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: попали в карьер - Фото
Фото: EPA

Российские войска вечером в воскресенье, 31 июля, нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. По информации Одесской районной администрации, российские ракеты попали в карьер.

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"По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

  • Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева стал одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
  • В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

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Андрей Водяный
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