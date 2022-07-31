Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: попали в карьер

Российские войска вечером в воскресенье, 31 июля, нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. По информации Одесской районной администрации, российские ракеты попали в карьер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Ночью 31 июля Россия снова обстреляла Николаев, в городе начались пожары. Мэр города сообщил, что российский обстрел Николаева стал одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

В результате ночных обстрелов Николаева погиб Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Читайте также: Подоляк считает, что Вадатурский погиб не случайно и РФ сделала его "конкретной целью"

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.