Россияне немного активизировались на Лимано-Купянском направлении, но их остановили – ВСУ

Российские оккупанты немного увеличили активность на Лимано-Купянском направлении, но Вооруженные Силы Украины были готовы к этому и остановили попытки продвижения противника. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Украина 24.

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По его словам, наиболее горячей точкой на востоке остается Бахмут, также россияне несколько активизировались на Лимано-Купянском направлении.

"Но мы ждали этого, мы знали их намерения и, по сути, остановили все их продвижения, даже на оперативном уровне серьезном", – сказал Череватый.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные вытеснили россиян с некоторых позиций на Донецком направлении, а оккупанты накапливают технику вблизи Верхнеторецкого.

За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.

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Наталія Медведєва

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