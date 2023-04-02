Россияне немного активизировались на Лимано-Купянском направлении, но их остановили – ВСУ
02.04.2023, 11:35
Сергей Череватый (Фото: Facebook Череватого)
Российские оккупанты немного увеличили активность на Лимано-Купянском направлении, но Вооруженные Силы Украины были готовы к этому и остановили попытки продвижения противника. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Украина 24.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, наиболее горячей точкой на востоке остается Бахмут, также россияне несколько активизировались на Лимано-Купянском направлении.
"Но мы ждали этого, мы знали их намерения и, по сути, остановили все их продвижения, даже на оперативном уровне серьезном", – сказал Череватый.
- Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные вытеснили россиян с некоторых позиций на Донецком направлении, а оккупанты накапливают технику вблизи Верхнеторецкого.
- За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.
Читайте также: Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии