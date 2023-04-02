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Россияне немного активизировались на Лимано-Купянском направлении, но их остановили – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 11:35
Россияне немного активизировались на Лимано-Купянском направлении, но их остановили – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Фото: Facebook Череватого)

Российские оккупанты немного увеличили активность на Лимано-Купянском направлении, но Вооруженные Силы Украины были готовы к этому и остановили попытки продвижения противника. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Украина 24.

По его словам, наиболее горячей точкой на востоке остается Бахмут, также россияне несколько активизировались на Лимано-Купянском направлении.

"Но мы ждали этого, мы знали их намерения и, по сути, остановили все их продвижения, даже на оперативном уровне серьезном", – сказал Череватый.

  • Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные вытеснили россиян с некоторых позиций на Донецком направлении, а оккупанты накапливают технику вблизи Верхнеторецкого.
  • За сутки 1 апреля ВСУ уничтожили 560 российских оккупантов, 16 единиц техники и четыре артиллерийских системы.

Читайте также: Генштаб: Самые горячие бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – карта

Наталія Медведєва
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война Сергей Череватый
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