Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы, начались пожары – фото, видео
19.07.2022, 13:57
Удар по Краматорску (Фото - Павел Кириленко, Facebook)
Россияне второй раз за две недели обстреляли центр Краматорска. Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Гончаренко сообщил, что россияне ударили по центральной части Краматорска – есть жертвы, на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.
Кириленко сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами.
Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском.
В жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, вспыхнули пожары.
- Краматорск и Славянск станут основными целями России после захвата Луганской области. По мнению Кириленко, в Донецкой области будет решаться судьба всей страны.
- 5 июля войска РФ сильно обстреляли Славянск. Один человек погиб, еще семь получили ранения.
- 7 июля россияне обстреляли центр Краматорска. От удара пострадали шесть построек, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Один человек погиб, шестеро получили ранения.
- За прошлые сутки у оккупантов были наибольшие потери под Краматорском.
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