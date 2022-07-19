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Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы, начались пожары – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 13:57
Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы, начались пожары – фото, видео - Фото
Удар по Краматорску (Фото - Павел Кириленко, Facebook)

Россияне второй раз за две недели обстреляли центр Краматорска. Об этом сообщили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Гончаренко сообщил, что россияне ударили по центральной части Краматорска – есть жертвы, на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Кириленко сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами.

Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы, начались пожары – фото, видео

Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском.

В жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, вспыхнули пожары.

Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы, начались пожары – фото, видео

Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы, начались пожары – фото, видео
Оксана Житнюк
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обстрел Крамоторск
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