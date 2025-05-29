Россияне перед вторым раундом переговоров расследуют "угрозы" Мединскому самокатами

Владимир Мединский (Фото: пропагандистский ресурс РФ)

В России решили возбудить уголовное производство из-за "угроз", якобы поступающих помощнику диктатора Владимира Путина, российскому переговорщику Владимиру Мединскому. Основанием для "дела" стали лишь заявления пропагандиста Владимира Соловьева, отметили в Центре противодействия дезинформации.

Официальная представительница Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в связи с информацией о том, что семье Мединского якобы поступают угрозы со стороны "украинских радикалов", глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Российские следователи и оперативщики обещают "принять меры по установлению причастных лиц для их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности".

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В ЦПД подчеркнули, что источником информации о якобы угрозах Мединскому является Соловьев, и утверждения пропагандистов не содержат ни доказательств реальности таких угроз, ни доказательств того, что угрозы идут из Украины.

"Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыву переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистской ерундой о якобы "недоговороспособности украинской стороны" и "террористической сущности киевского режима", – заявили в ЦПД.

В Центре добавили, что распространение россиянами подобных обвинений – очередное доказательство нежелания Кремля прекращать огонь и "стремление превратить переговоры в фарс".

28 мая в своем Telegram-канале Соловьев писал, что семье Мединского – как непосредственно, так и близким, "как взрослым, так и детям" – якобы поступают угрозы, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", якобы намекая на ряд терактов, совершенных именно таким образом.

В частности, 17 декабря 2024 года в Москве был убит взорван начальник войск радиационной и химической защиты РФ Игорь Кириллов. Сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом самокат. За ликвидацией российского генерала стояла Служба безопасности Украины.

28 мая 2025-го Зеленский сообщил, что Умеров звонил Мединскому узнать, когда Москва продемонстрирует так называемый меморандум – видение страны-агрессора о завершении войны. Там сказали: "Будет, будет". Но Украина так и не дождалась.

Однако Мединский утверждает, что все якобы было наоборот: это он звонил Умерову. Говорит, предлагал точную дату и место встречи для обмена меморандумами, чтобы начать работать "на месте". В частности Россия предлагает новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

Умеров говорит – Украина не против встречи с россиянами, но настаивает, что "меморандум" нужен сейчас. Он призвал россиян не пытаться сделать предстоящую встречу деструктивной и напомнил, что те обещали передать "меморандум" сразу после обмена пленными.