Росіяни перед другим раундом переговорів розслідують "погрози" Мединському самокатами

Володимир Мединський (Фото: пропагандистський ресурс РФ)

У Росії вирішили порушити кримінальне провадження через "погрози", які нібито надходять помічнику диктатора Володимира Путіна, російському перемовнику Володимиру Мединському. Підставою для "справи" стали лише заяви пропагандиста Володимира Соловйова, наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко повідомила, що у зв'язку з інформацією про те, що сім'ї Мединського нібито надходять погрози з боку "українських радикалів", голова СК Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу.

Російські слідчі й оперативники обіцяють "вжити заходів щодо встановлення причетних осіб для їхнього подальшого притягнення до кримінальної відповідальності".

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У ЦПД наголосили, що джерелом інформації про нібито погрози Мединському є Соловйов, і твердження пропагандистів не містять ані жодних доказів реальності таких погроз, ані доказів того, що погрози йдуть з України.

"Ця інформаційна кампанія, запущена росіянами напередодні можливого другого раунду переговорів, є частиною зусиль ворога із затягування часу та зриву переговорів про припинення вогню, виправдовуючись пропагандистськими нісенітницями про нібито "недоговороздатність української сторони" та "терористичну сутність київського режиму", – заявили у ЦПД.

У Центрі додали, що поширення росіянами подібних звинувачень – черговий доказ небажання Кремля припиняти вогонь та "прагнення перетворити переговори на фарс".

28 травня у своєму Telegram-каналі Соловйов писав, що родині Мединського – як безпосередньо, так і близьким, "як дорослим, так і дітям" – нібито надходять погрози, де сказано, що "ми знаємо, де знаходяться ваші діти і у нас багато начинених самокатів", нібито натякаючи на низку терактів, які були зроблені саме таким чином.

Зокрема, 17 грудня 2024 року у Москві було підірвано начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. Спрацював вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом. За ліквідацією російського генерала стояла Служба безпеки України.

28 травня 2025-го Зеленський повідомив, що Умєров дзвонив Мединському дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум – бачення країни-агресорки щодо завершення війни. Там сказали: "Буде, буде". Але Україна так і не дочекалася.

Однак Мединський стверджує, що все нібито було навпаки: це він дзвонив Умєрову. Каже, пропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами, щоб почати працювати "на місці". Зокрема, Росія пропонує новий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня.

Умєров каже – Україна не проти зустрічі із росіянами, але наполягає, що "меморандум" потрібен зараз. Він закликав росіян не намагатись зробити майбутню зустріч деструктивною і нагадав, що ті обіцяли передати "меморандум" одразу після обміну полоненими.