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Россияне пытались наступать на Пески, Бахмут и Славянск. ВСУ отбили все атаки — карта

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 07:29
Россияне пытались наступать на Пески, Бахмут и Славянск. ВСУ отбили все атаки — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытались наступать в направлении Песок и Бахмута, а также вести разведку в районе Славянска, однако, безуспешно. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 24 августа.

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На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Украинские воины дали отпор оккупантам и заставили их бежать. 

Фронт в районе Славянска (Карта: deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении россияне вели обстрелы в районах Бахмута, Соледара, Зайцево и Белогоровки. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении враг обстреливал из артиллерии разных типов районе Марьинки, Песок, Нетайлового, Красногоровки и Зализного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении Песок и Невельского. Успеха не имел.

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: "После выстрела никто не говорит ни слова". Украинский ПТУР уничтожает оккупантов – видео

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война Донбасс генштаб
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