Россияне пытались наступать на Пески, Бахмут и Славянск. ВСУ отбили все атаки — карта

Российские оккупанты пытались наступать в направлении Песок и Бахмута, а также вести разведку в районе Славянска, однако, безуспешно. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 24 августа.

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На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Украинские воины дали отпор оккупантам и заставили их бежать.

На Бахмутском направлении россияне вели обстрелы в районах Бахмута, Соледара, Зайцево и Белогоровки. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из артиллерии разных типов районе Марьинки, Песок, Нетайлового, Красногоровки и Зализного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении Песок и Невельского. Успеха не имел.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что "самый плохой сценарий" для Украины позади, но синдром усталости от войны, – одна из главных на сегодняшний день угроз.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

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Дмитрий Гриниченко

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