Россияне пытаются обойти Покровск, в Мирнограде уничтожена группа ГРУ – видео

Потери противника в районе Покровска растут. С начала ноября защитники уничтожили 314 российских солдат

Военные (Фото: 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ / Facebook)

Из-за невозможности прорвать оборону Покровска российские войска пытаются его обойти. Тем временем в Мирнограде украинские военные уничтожили вражескую группу, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В Покровске участились стрелковые бои. Российские военные были замечены на севере города, в частности, несколько пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельскохозяйственного назначения. Их уничтожили.

В планах оккупантов – выйти к населенному пункту Гришино, расположенному к северо-западу от Покровска. Поскольку прорвать оборону города не удается, враг пытается обойти Покровск.

Потери врага от прямого огня растут. С начала ноября украинские военные уничтожили 314 российских солдат в Покровске, а еще 71 – ранили.

Одновременно российские войска продолжают оказывать давление на защитников Мирнограда. В городе уничтожена группа ГРУ РФ. Такие подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Россияне всё чаще пытаются прорваться в Мирноград со стороны Красного Лимана, однако военные уничтожают врага.