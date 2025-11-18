Россияне пытаются обойти Покровск, в Мирнограде уничтожена группа ГРУ – видео
Из-за невозможности прорвать оборону Покровска российские войска пытаются его обойти. Тем временем в Мирнограде украинские военные уничтожили вражескую группу, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В Покровске участились стрелковые бои. Российские военные были замечены на севере города, в частности, несколько пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельскохозяйственного назначения. Их уничтожили.
В планах оккупантов – выйти к населенному пункту Гришино, расположенному к северо-западу от Покровска. Поскольку прорвать оборону города не удается, враг пытается обойти Покровск.
Потери врага от прямого огня растут. С начала ноября украинские военные уничтожили 314 российских солдат в Покровске, а еще 71 – ранили.
Одновременно российские войска продолжают оказывать давление на защитников Мирнограда. В городе уничтожена группа ГРУ РФ. Такие подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.
Россияне всё чаще пытаются прорваться в Мирноград со стороны Красного Лимана, однако военные уничтожают врага.
- 11 ноября ССО сообщили, Россияне обстреливают Покровск из всего имеющегося оружия, в городе непрерывно ведутся бои.
- 14 ноября стало известно, что российские войска в очередной раз пытались подтянуть свежие ресурсы к Покровску, однако попали под удар украинских сил.
- 15 ноября военные сообщили, что Силы обороны перерезали логистические пути россиян на подступах к Покровску.
