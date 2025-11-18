Росіяни намагаються обійти Покровськ, у Мирнограді знищено групу ГРУ – відео
Через неможливість прорвати оборону Покровська росіяни намагаються його обійти. Тим часом у Мирнограді українські військові знищили ворожу групу, повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
У Покровську зростає кількість стрілкових боїв. Росіян було зафіксовано на півночі міста, зокрема, декілька піхотинців намагалися проникнути та закріпитися на одному з об’єктів сільського господарства. Їх знищили.
В планах окупантів – вийти до населеного пункту Гришине на північному заході від Покровська. Оскільки прорвати оборону міста не вдається, ворог намагається обійти Покровськ.
Зростають втрати ворога від прямого вогню. З початку листопада українські військові ліквідували 314 росіян у Покровську, а ще 71 – поранили.
Одночасно росіяни продовжують тиснути на захисників Мирнограду. В місті знищено групу ГРУ РФ. Такі підрозділи йдуть у другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.
Дедалі частіше росіяни пробують прорватись до Мирнограда з боку Красного Лиману, однак військові знищують ворога.
- 11 листопада ССО повідомили, що росіяни б’ють по Покровську з усієї наявної зброї, у місті безперервно ведуться бої.
- 14 листопада стало відомо, що російські війська вчергове намагалися підтягнути свіжі ресурси до Покровська, проте потрапили під удар українських сил.
- 15 листопада військові розповіли, що Сили оборони перерізали логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська.
