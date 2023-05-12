Россияне разгоняют, что ВСУ "начали наступление". Советник Резникова: Война — путь обмана

Российская пропаганда начала разгонять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы "начали наступление". Советник министра обороны Алексей Копытько призвал реагировать только на официальную информацию и не давать волю эмоциям. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С вечера 11 мая военные пропагандисты страны-оккупанта начали централизованно публиковать информацию о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое контрнаступление.

По словам Копытько, в ближайшие дни украинцам стоит черпать информацию только из официальных источников и не давать волю эмоциям.

"Война — путь обмана", — написал советник Резникова, цитируя трактат "Искусство войны" китайского мыслителя Сунь-цзы.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские захватчики используют видеообращения как оружие в войне против Украины. Несмотря на публичные заявления о якобы "снарядном голоде", у оккупантов есть чем стрелять на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.