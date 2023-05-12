Россияне разгоняют, что ВСУ "начали наступление". Советник Резникова: Война — путь обмана
Российская пропаганда начала разгонять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы "начали наступление". Советник министра обороны Алексей Копытько призвал реагировать только на официальную информацию и не давать волю эмоциям. Об этом он написал в Facebook.
С вечера 11 мая военные пропагандисты страны-оккупанта начали централизованно публиковать информацию о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое контрнаступление.
По словам Копытько, в ближайшие дни украинцам стоит черпать информацию только из официальных источников и не давать волю эмоциям.
"Война — путь обмана", — написал советник Резникова, цитируя трактат "Искусство войны" китайского мыслителя Сунь-цзы.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские захватчики используют видеообращения как оружие в войне против Украины. Несмотря на публичные заявления о якобы "снарядном голоде", у оккупантов есть чем стрелять на Бахмутском и Лиманском направлениях.
- Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
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