Россияне способны сбивать HIMARS и SCALP, но у нас есть уловки и тактические приемы - ВСУ

ATACMS (Фото: Wikipedia)

Россияне способны сбивать ракеты с систем HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP , однако у ВСУ есть "определенные уловки, тактические приемы", рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. "Вся лучшая российская противовоздушная оборона" расположена на временно оккупированных территориях Украины, где ее уничтожают ракеты Сил обороны, заявил он в интервью изданию Новинарня".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист отметил, что оккупанты всегда сообщают, якобы их ПВО сбивает все украинские цели над временно оккупированным Крымом и территорией РФ. Он спросил, какой реальный процент эффективности российской ПВО по сравнению с тем, как заявляют захватчики, и на сколько ПВО оккупантов "сносилась" за время войны, обнажила территории для более плотного прикрытия Москвы.

"Это так же звучит, как и их заявления о том, что они якобы сбивают за восемь дней по 15 наших самолетов. А то и больше. 31 самолет они сбили за семь дней, представляете?! Важно знать, о чем говорит враг, какие нарративы в основе российской пропаганды и так далее. Я это все читаю каждый день", - ответил Игнат.

Он отметил, что РФ является производителем систем ПВО, поэтому "изношенность здесь ни при чем", а оккупанты еще имеют деньги на то, чтобы производить и восстанавливать эти системы.

Смотрите также: HIMARS уничтожил радар С-300 оккупантов, которым наводили ракеты по Запорожью.

Журналист спросил, насколько действенны системы ПВО оккупантов против HIMARS, Storm Shadow, ATACMS и других ракет западного образца, и как часто россияне сбивают ракеты выпущенные из HIMARS.

"Не то, что действенная [система ПВО]… Она у них есть, она годами развивалась, модернизировалась. У них Осы и Торы модернизированы. Торов, кстати, несколько модификаций. У них есть Бук-М1 "Бук-М2", "Бук-М3". Они имеют комплексы "Панцирь", С-300, С-350, С-400. Да, мы их прореживаем неплохо. Но у них и страна большая. Все эти комплексы должны защищать и Дальний Восток, и северные территории, и объекты инфраструктуры, дворцы и бункеры Путина. Нужна защита и городам стратегическим - Москва, Петербург, Калининград", - пояснил спикер ПС.

Он отметил, что из-за этого России приходится "распылять" свою ПВО, однако основная часть ее часть сейчас находится на временно оккупированных Донецком и Южном направлении и в Крыму.

По его словам, "вся лучшая российская ПВО" сейчас стоит в Украине и уничтожается ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS и т.д.

"Да, россияне могут уничтожать и перехватывать HIMARS. Могут. У них есть комплексы, способные по их тактико-техническим характеристикам работать против баллистики. Это понятно. Они могут сбивать и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, потому что это дозвуковая ракета. Но мы ведь не просто так выпускаем эти ракеты, чтобы их сбили… Есть определенные уловки, тактические приемы, которые применяют наше командование и пилоты", - пояснил он.

Игнат сообщил, что Воздушные силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожили три самолета и пять вертолетов оккупантов над Брянской областью РФ в мае 2023 года и еще самолет над Черным морем впоследствии.

Спикер ПС рассказал, что ЗРК Patriot на протяжении полномасштабного российского вторжения сбил 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

россияне начали использовать дроны-камикадзе Shahed черного цвета с покрытием из карбономатериала: карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, а черный цвет усложняет визуальную привязку для ПВО. Игнат сообщил , что

Читайте также: В Украине зимой развернут еще одну систему Patriot. Германия прогнозирует сложный период