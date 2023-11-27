Росіяни здатні збивати HIMARS та SCALP, але у нас є хитрощі та тактичні прийоми – ЗСУ

Росіяни здатні збивати ракети з систем HIMARS та крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, проте у ЗСУ є "певні хитрощі, тактичні прийоми", розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. "Вся найкраща російська протиповітряна оборона" розташована на тимчасово окупованих територіях України, де її знищують ракети Сил оборони, заявив він в інтерв'ю виданню "Новинарня".

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Журналіст зауважив, що окупанти завжди повідомляють, нібито їхня ППО збиває всі українські цілі над тимчасово окупованим Кримом та територією РФ. Він запитав: який реальний відсоток ефективності російської ППО, порівнюючи з тим, як заявляють загарбники, і наскільки ППО окупантів "зносилася" за час війни, оголила території для щільнішого прикриття Москви.

"Це так само звучить, як і їхні заяви про те, що вони буцімто збивають за вісім днів 15 наших літаків. А то й більше. 31 літак вони збили за сім днів, уявляєте?! Важливо знати, про що говорить ворог, які наративи в основі російської пропаганди тощо. Я це все читаю щодня", – відповів Ігнат.

Він зауважив, що РФ є виробником систем ППО, тому "зношеність тут ні до чого", а окупанти ще мають гроші на те, щоб виробляти й відновлювати ці системи.

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Журналіст запитав: наскільки дієвими є системи ППО окупантів проти HIMARS, Storm Shadow, ATACMS та інших ракет західного зразка і як часто росіяни збивають ракети, випущені з HIMARS.

"Не те, що дієва [система ППО]… Вона в них є, вона роками розвивалась, модернізувалась. У них "Оси" й "Тори" модернізовані. "Торів", до речі, кілька модифікацій. У них є "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3". Вони мають комплекси "Панцир", С-300, С-350, С-400. Так, ми їх проріджуємо непогано. Але в них і країна велика. Всі ці комплекси повинні захищати й Далекий Схід, і північні території, і об’єкти інфраструктури, палаци та бункери Путіна. Потрібен захист і стратегічним містам – це Москва, Петербург, Калінінград", – пояснив речник ПС.

Він зауважив, що через це Росії доводиться "розпорошувати" свою ППО, проте основна її частина зараз розташована на тимчасово окупованих Донецькому та Південному напрямку, а також у Криму.

За його словами, "вся найкраща російська ППО" зараз стоїть в Україні й знищується ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS тощо.

"Так, росіяни можуть знищувати й перехоплювати HIMARS. Можуть. У них є комплекси, здатні за їхніми тактико-технічними характеристиками працювати проти балістики. Це зрозуміло. Вони можуть збивати й крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, тому що це дозвукова ракета. Але ми ж не просто так випускаємо ці ракети, щоб їх збили… Є певні хитрощі, тактичні прийоми, які застосовують наше командування та пілоти", – пояснив він.

Ігнат повідомив, що Повітряні сили з зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили три літаки та п'ять гелікоптерів окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року та ще літак над Чорним морем згодом.

Речник ПС розповів, що ЗРК Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Ігнат повідомив, що росіяни почали використовувати дрони-камікадзе Shahed чорного кольору з покриттям з карбономатеріалу: карбон є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу, а чорний колір ускладнює візуальну прив'язку для ППО.

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