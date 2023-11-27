Росіяни здатні збивати HIMARS та SCALP, але у нас є хитрощі та тактичні прийоми – ЗСУ
Росіяни здатні збивати ракети з систем HIMARS та крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, проте у ЗСУ є "певні хитрощі, тактичні прийоми", розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. "Вся найкраща російська протиповітряна оборона" розташована на тимчасово окупованих територіях України, де її знищують ракети Сил оборони, заявив він в інтерв'ю виданню "Новинарня".
Журналіст зауважив, що окупанти завжди повідомляють, нібито їхня ППО збиває всі українські цілі над тимчасово окупованим Кримом та територією РФ. Він запитав: який реальний відсоток ефективності російської ППО, порівнюючи з тим, як заявляють загарбники, і наскільки ППО окупантів "зносилася" за час війни, оголила території для щільнішого прикриття Москви.
"Це так само звучить, як і їхні заяви про те, що вони буцімто збивають за вісім днів 15 наших літаків. А то й більше. 31 літак вони збили за сім днів, уявляєте?! Важливо знати, про що говорить ворог, які наративи в основі російської пропаганди тощо. Я це все читаю щодня", – відповів Ігнат.
Він зауважив, що РФ є виробником систем ППО, тому "зношеність тут ні до чого", а окупанти ще мають гроші на те, щоб виробляти й відновлювати ці системи.
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Журналіст запитав: наскільки дієвими є системи ППО окупантів проти HIMARS, Storm Shadow, ATACMS та інших ракет західного зразка і як часто росіяни збивають ракети, випущені з HIMARS.
"Не те, що дієва [система ППО]… Вона в них є, вона роками розвивалась, модернізувалась. У них "Оси" й "Тори" модернізовані. "Торів", до речі, кілька модифікацій. У них є "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3". Вони мають комплекси "Панцир", С-300, С-350, С-400. Так, ми їх проріджуємо непогано. Але в них і країна велика. Всі ці комплекси повинні захищати й Далекий Схід, і північні території, і об’єкти інфраструктури, палаци та бункери Путіна. Потрібен захист і стратегічним містам – це Москва, Петербург, Калінінград", – пояснив речник ПС.
Він зауважив, що через це Росії доводиться "розпорошувати" свою ППО, проте основна її частина зараз розташована на тимчасово окупованих Донецькому та Південному напрямку, а також у Криму.
За його словами, "вся найкраща російська ППО" зараз стоїть в Україні й знищується ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS тощо.
"Так, росіяни можуть знищувати й перехоплювати HIMARS. Можуть. У них є комплекси, здатні за їхніми тактико-технічними характеристиками працювати проти балістики. Це зрозуміло. Вони можуть збивати й крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, тому що це дозвукова ракета. Але ми ж не просто так випускаємо ці ракети, щоб їх збили… Є певні хитрощі, тактичні прийоми, які застосовують наше командування та пілоти", – пояснив він.
- Ігнат повідомив, що Повітряні сили з зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили три літаки та п'ять гелікоптерів окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року та ще літак над Чорним морем згодом.
- Речник ПС розповів, що ЗРК Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу "Кинджал".
- Ігнат повідомив, що росіяни почали використовувати дрони-камікадзе Shahed чорного кольору з покриттям з карбономатеріалу: карбон є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу, а чорний колір ускладнює візуальну прив'язку для ППО.
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